RESMÎ GAZETE'DE ÜCRETSİZ HİZMET KARARI! Askerî uçuşlara havalimanlarında yeni muafiyet

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Kamu kurumları tarafından işletilen havalimanlarında belirli askerî personel taşımalarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan 11877 sayılı karar, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar kapsamında, er ve erbaşların taşındığı uçuşlarda bazı havalimanı hizmetlerine ücret muafiyeti sağlandı.

Düzenlemede iki ayrı durum ele alındı. Uçaktaki yolcuların tamamının er ve erbaş olması halinde daha geniş bir hizmet grubu muafiyet kapsamına alınırken, diğer yolcuların da bulunduğu uçuşlarda yalnızca belirli hizmetler için istisna getirildi.

HAVALİMANLARINDA HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ OLACAK?

Yeni karara göre yolcuların tamamının er ve erbaş olduğu uçuşlarda bir dizi havalimanı hizmeti için muafiyet uygulanacak.

Bu hizmetler arasında iç ve dış hat konma ve konaklama, yolcu servisleri, güvenlik tedbirleri, uçak ve araç yönlendirme, havalimanının çalışma saatlerinin uzatılması, yolcu köprüsü kullanımı ve yer hizmetleri bulunuyor.

Örneğin tamamı er ve erbaşlardan oluşan bir yolcu grubunun taşındığı uçuşta, havalimanının sunduğu ilgili hizmetler kararın belirlediği muafiyet kapsamında değerlendirilecek.

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Uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen veya işlettirilen havalimanları için geçerli olacak.

UÇAKTA SİVİL YOLCU BULUNURSA NE OLACAK?

Kararda, yalnızca er ve erbaşların bulunduğu uçuşlarla farklı yolcu gruplarının birlikte taşındığı uçuşlar arasında ayrım yapıldı.

Yolcuların sadece bir kısmının er ve erbaş olması halinde muafiyet daha dar kapsamda uygulanacak.

Buna göre kalkış trafiğinde er ve erbaş yolculara ait yolcu servis ve yolcu güvenlik hizmetleri muafiyet kapsamında olacak.

Ancak uçaktaki yolcuların tamamının er ve erbaş olduğu uçuşlar için belirlenen diğer hizmetlerin tümü, karma yolculu uçuşlarda otomatik olarak muafiyet kapsamına girmeyecek.

KARAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, er ve erbaşları taşıyan uçuşlar ile bu uçuşlara havalimanlarında sunulan belirli hizmetleri ilgilendiriyor.

Muafiyetin hukuki dayanağını ise kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 4736 sayılı Kanun oluşturuyor.

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Söz konusu kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasındaki hükümden, kararda belirtilen hizmetler bakımından istisna sağlanıyor.

Bu nedenle yeni düzenleme, askerlik yapan herkesin bütün havalimanı hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği şeklinde değerlendirilmemeli.

Muafiyet, uçuşun niteliğine ve karar metninde sayılan hizmetlere bağlı olarak uygulanacak.

ASKERLERE ÜCRETSİZ UÇAK BİLETİ Mİ VERİLECEK?

11877 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, er ve erbaşlara ücretsiz uçak bileti verilmesine ilişkin bir düzenleme içermiyor.

Kararın konusu, askerî personelin taşındığı uçuşlarda havalimanı işletmeleri tarafından sağlanan belirli hizmetler.

Dolayısıyla uçak biletlerinin ücretsiz hale geldiği veya er ve erbaşların tarifeli bütün uçuşlardan bedelsiz yararlanabileceği yönünde bir hüküm bulunmuyor.

Karar, havayolu yolcu taşımacılığının bilet ücretlerinden ziyade havalimanlarında sunulan hizmetlerin ücretlendirilmesine yönelik muafiyeti düzenliyor.

YENİ HAVALİMANI MUAFİYETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

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Cumhurbaşkanı Kararı, 16 Ekim 2026 Cuma günü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak düzenlemenin yürürlük maddesinde dikkat çekici bir ayrıntı bulunuyor.

Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Böylece kararın uygulanacağı dönem, yayımlandığı tarihten daha önceye uzanıyor.

Düzenlemenin geçmiş dönemdeki hizmet bedellerine ilişkin mali işlemlere nasıl yansıtılacağına dair ayrı bir uygulama açıklaması ise karar metninde yer almıyor.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

15 Ekim 2026 tarihinde imzalanan 11877 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, ertesi gün Resmî Gazete'de yayımlandı.

Üç maddeden oluşan kararın ilk maddesi muafiyet kapsamındaki hizmetleri ve yararlanma koşullarını belirliyor. İkinci maddesi uygulamanın geçerlilik tarihini düzenlerken üçüncü maddesi karar hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceğini hükme bağlıyor.

Buna göre kamu tarafından işletilen veya işlettirilen havalimanlarında, er ve erbaşların taşındığı uçuşlarda belirlenen hizmetler için yeni ücret muafiyetleri uygulanacak.