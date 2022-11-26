Resmen yürürlüğe girdi! Cemevlerinde su ve elektrik ücretsiz olacak
Cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının da arasında olduğu yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
26.11.2022 - 08:05 |
Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülüyordu.
Söz konusu yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.
İNDİRİMLİ VEYA ÜCRETSİZ SU VERİLEBİLCEK
Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek.
ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ
Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek. İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması da sağlanacak.