Reşadiye'de heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 13 daire tahliye edildi

Haberin Devamı

Kurtuluş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, sahada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede bazı konutların heyelan ve kaya düşmesi riskinden etkilenebileceği tespit edildi.

Bunun üzerine Reşadiye Kaymakamlığı koordinesinde önlem alınarak, risk altında bulunan 5 binadaki 13 daire tahliye edildi. Ayrıca 2 dairenin ise boş olduğu öğrenildi.

Tahliye edilen vatandaşların geçici olarak daha güvenli alanlara yerleştirildiği bildirildi. Öte yandan bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına toprak kaymasını önlemeye yönelik çalışmalar başlatıldı.