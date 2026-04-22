GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Reşadiye'de heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 13 daire tahliye edildi

22.04.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

ABONE OL

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonrası risk altındaki 5 binadaki 13 daire tahliye edildi.

Haberin Devamı

Kurtuluş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, sahada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede bazı konutların heyelan ve kaya düşmesi riskinden etkilenebileceği tespit edildi.

İLGİLİ HABER

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi! 3 gün önceki detay yürekleri dağladı
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi! 3 gün önceki detay yürekleri dağladı

Bunun üzerine Reşadiye Kaymakamlığı koordinesinde önlem alınarak, risk altında bulunan 5 binadaki 13 daire tahliye edildi. Ayrıca 2 dairenin ise boş olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Mersin’de kayıp gencin arandığı ırmakta bir başka ceset bulundu
Mersin’de kayıp gencin arandığı ırmakta bir başka ceset bulundu

Tahliye edilen vatandaşların geçici olarak daha güvenli alanlara yerleştirildiği bildirildi. Öte yandan bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına toprak kaymasını önlemeye yönelik çalışmalar başlatıldı.

İLGİLİ HABER

'Ölüm Virajı'nda yine kaza meydana geldi facianın eşiğinden dönüldü
'Ölüm Virajı'nda yine kaza meydana geldi facianın eşiğinden dönüldü

Güncel Haberler

Hatay Valiliği açıkladı: 25 coğrafi işaret sayısı 64’e yükseldi
#Gündem

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
#Gündem

AJet'ten özel indirim geldi! İşte detaylar
#Gündem

