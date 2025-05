Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi

1988 yılında kurulan ve Avrupa’nın disiplinler arası en prestijli akademik kurumlarından biri olan Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea), bilim, sanat ve beşeri bilimler alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenleri üyeliğe kabul ediyor. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji ve sinirbilim (neuroscience) alanındaki bilimsel katkıları dolayısıyla bu seçkin kurumun üyeliğine layık görüldü.

Türkiye’den tüm alanlarda 28 üyesi bulunun Avrupa Bilimler Akademisi’nin (Academia Eurolara) 2025 yılında ülkemizden üyeliğe kabul ettiği tek bilim insanı Prof. Dr. Bayram Yılmaz oldu. Prof. Dr. Yılmaz’ın bu üyeliği, yalnızca kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası bilim arenasındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yılmaz, Türkiye'den bu alanda üyeliğe seçilen az sayıdaki bilim insanından biri olarak dikkat çekiyor.

Mayıs 2025 yılında üyeliğe seçilen Rektör Yılmaz, geçen yılın Mayıs ayında da Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi üyeliğine kabul edilmişti. Yılmaz, duygularını; “Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiş olmaktan şahsım, üniversitem ve ülkem adına gururluyum. Bu üyelik, ülkemizin bilimsel üretkenliğinin Avrupa düzeyinde takdir edilmesinden dolayı büyük bir anlam taşıyor. Genç araştırmacılarımıza da ilham olmasını diliyorum.” sözleriyle dile getirdi.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz Hakkında:

Rektör Yılmaz, doktorasını Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsünde 1997 yılında tamamladı. Nöroendokrinoloji, üreme endokrinolojisi, endokrin bozucular ve nörobilim üzerine araştırmalar yapan Yılmaz daha önce FEPS (Federation of European Physiological Societies) Genel Sekreterliği, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Kurucu Genel Sekreterliği, TÜSEB Başkan vekilliği, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde Müdürlük, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı gibi birçok önemli görevde bulundu. Çevre ve insan sağlığı üzerine araştırmalarıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün State University of New York’taki referans araştırma merkezinde danışma kurulu üyeliği yapmaktadır. Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 165 makalesi ve 9 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Tez danışmanlığı yaptığı toplam 45 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık asistanı bugün Türkiye, Avrupa ve ABD’nin önemli kurumlarında genç bilim insanları olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesinde devam eden Rektörlük görevine 26 Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararnamesi ile atandı.