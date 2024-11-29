Rekabet Kurumu'ndan tohum sektöründeki 14 firmaya soruşturma



Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 'Hibrit endüstriyel kornişon tohumu ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.11.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 14 firma hakkında hakkında soruşturma açılmasına, 24-45/1055-M sayı ile karar vermiştir.

Söz konusu teşebbüsler; tohum üretimi, ıslahı, ithalatı ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Soruşturma kapsamında teşebbüslerin rakipleriyle fiyat tespiti, rekabete hassas bilgi paylaşımı gibi konularda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmedikleri incelenecektir.' ifadelerine yer verildi.

Rekabet Kurumu'nun soruştma açtığı firmalar ise şöyle;

AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ,

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Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ,

Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti.,

Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ,

HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ,

Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ,

Nunhems Tohumculuk AŞ,

Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti.,

Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ,

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ,

Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ ve

Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ