Rekabet Kurumu’ndan Google’a PMAX soruşturması

Kurum, şirketin 2021 yılında tanıttığı Performance Max (PMAX) reklam kampanyasının, çevrim içi reklamcılık pazarındaki rekabeti nasıl etkilediğini mercek altına alıyor.

PMAX NEDİR?

Performance Max ya da kısaca PMAX, reklamverenlerin Google Ads platformu üzerinden tüm reklam alanlarına tek bir kampanya aracılığıyla erişmesine olanak tanıyan hedef odaklı bir reklam modelidir. 2021 yılında kullanıma sunulan bu sistem, reklamcılara geniş bir esneklik ve veri avantajı sağlamasıyla öne çıkıyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemede, şu hususlar değerlendirilecek:

PMAX reklam kampanyasıyla reklamcılık alanında rekabetin sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı,

Google’ın veri birleştirme yoluyla rakip reklam hizmetlerine zarar verip vermediği,

Reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamaların söz konusu olup olmadığı.

REKABETİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Kurum, soruşturma sonucunda haksız uygulamaların tespiti durumunda gerekli tedbirleri alarak çevrim içi reklamcılık alanında adil bir piyasa yapısının korunmasını hedefliyor.