Rekabet Kurulundan Haks Kimya'ya para cezası!

Nurse Harvey’s ve Gifrer gibi markalarla gıda takviyesi, mama, kozmetik ve tıbbi ürünlerin satışını gerçekleştiren Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ’nin (HAKS Kimya) alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Rekabet Kurulunun 01.08.2024 tarihli ve 24-32/757-318 sayılı kararıyla;

HAKS Kimya’nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Söz konusu uygulamaların 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile öngörülen grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan uygulamalara bireysel muafiyet de tanınamayacağına,

Bu nedenle, HAKS Kimya’ya aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 1.941.954,27-TL idari para cezası verilmesine

karar verilmiştir.

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