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Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

03.04.2026 - 17:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurumu, teknoloji şirketi Google'a soruşturma başlattı. Google'ın dijital reklam hizmetlerinde uyguladığı faturalandırma sisteminin soruşturma kapsamında mercek altına alındığı açıklandı

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Rekabet Kurumu Google’a reklam faturalandırma farklılıkları için soruşturma başlattı. Google’ın dijital reklam hizmetlerinde uyguladığı faturalandırma sistemi mercek altına alındı.

İddialara göre Google, bazı reklam veren ve ajans müşterilerine faturayı yurt dışındaki şirketleri üzerinden, bazılarına ise Türkiye’deki şirketi üzerinden kesiyor.

Yurt dışından kesilen faturalarda, Türk vergi mevzuatı gereği stopaj yükü doğabiliyor. Türkiye üzerinden kesilen faturalarda ise bu yük oluşmuyor.

Bu da aynı hizmeti alan bazı müşteriler için ek maliyet, bazıları için ise daha avantajlı bir tablo anlamına geliyor.

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