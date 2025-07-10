Rekabet Kurulu'ndan Google'a 355 milyon 143 bin TL ceza

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Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Rekabet hukuku çerçevesinde teşebbüslere getirilen yükümlülükler ya da teşebbüslerce verilen taahhütler; piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüketici refahının korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu yükümlülüklere uymayan teşebbüsler ise idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Google’a verilen yaklaşık 355 milyon Türk Lirası idari para cezası da bu durumun somut bir örneği oldu." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hatırlanacağı üzere 2021 yılında verilen kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığı tespit edilmiş ve Google’a yaklaşık 296 milyon Türk lirası para cezası verilmişti. Ayrıca, Google’dan rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım sunması istenmişti.

Rekabetçi endişeleri gidermek üzere Google’ın önerilerini sunduğu uyum süreci devam ederken; “İşletme Reklamları” adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak; tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca Google’a günlük idari para cezası verildi."