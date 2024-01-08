Ä°srail rehine yakÄ±nlarÄ±yla dalga geÃ§ti Skandal olay

Hamas'Ä±n 7 Ekim'de Ä°srail'in gÃ¼neyinde dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda yaklaÅŸÄ±k 1200 Ä°srailli hayatÄ±nÄ± kaybetti. 2006'dan bu yana Hamas'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Gazze'de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinlilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 22 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YÃ¼z binlerce Filistinli de, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± yÃ¼zÃ¼nden evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±.

Milliyet'in haberine gÃ¶re; BirleÅŸmiÅŸ Milletler, temel ihtiyaÃ§ maddelerinin eksikliÄŸi nedeniyle Gazze'de insani felaket yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Halen onlarca Ä°srailli rehinenin Gazze Åžeridi'nde rehin tutulduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Ä°srail ve Hamas arasÄ±nda ay baÅŸÄ±nda geÃ§ici ateÅŸkes ilan edilmiÅŸ, 100'den fazla Ä°srailli rehine, Ä°srail hapishanelerindeki bazÄ± Filistinli mahkumlarla birlikte serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Rehinelerin aileleri Ä°srail hÃ¼kÃ¼metine, Hamas'la benzer koÅŸullarda yeni bir ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ise ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddederek, "Hem rehinelerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ hem de zafer iÃ§in askeri baskÄ± gerekli" dedi.Â

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Ä°SRAÄ°L ORDUSU REHÄ°NELERÄ° Ã–LDÃœRDÃœ

Ä°srail ordusu, AralÄ±k ayÄ±nda Gazze'de yanlÄ±ÅŸlÄ±kla 3 rehineyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°srail yetkilileri, beyaz bayrak taÅŸÄ±yan rehinelerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmelerinin, "angajman kurallarÄ±nÄ±n" ihlali olduÄŸunu kabul etti. Rehineler Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ya da kaÃ§mÄ±ÅŸ olabilir. Bu konuda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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Ä°SRAÄ°LLÄ° VEKÄ°LDEN SKANDAL

Ã–te yandan Ä°srail'de Likud Partisi Milletvekili Keti Shitrit, Gazze'de rehin alÄ±nanlarÄ±n ailelerine, gÃ¶z ameliyatÄ± olduÄŸu iÃ§in onlarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede tepki Ã§ekerken Shirit ÅŸÃ¶yle dedi:

"Bir sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda tek gÃ¶zÃ¼m gÃ¶rmez hale geldi, ameliyat oldum. Ä°yileÅŸmem uzun sÃ¼rdÃ¼. Giyinemedim, duÅŸ alamadÄ±m; bunu sana neden sÃ¶ylÃ¼yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ hayatlarÄ±nÄ±zÄ±n nasÄ±l alt Ã¼st olduÄŸunu anlÄ±yorum"