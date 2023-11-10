Reddi mirasta 3 aya ve altsoya dikkat! Mirasçı olduğunu bilmeyen ne yapacak?

Duygu Yeşilgöz / gazetevatan.com

Mal varlıkları kadar borçlar da mirasçılara geçiyor. Reddi miras yapan birçok kişi, bu haklarını kullanma süresini bilmemenin bedelini ödüyor. Avukat Selen Karataş, mirası reddeden kişinin, miras bırakan kişiden önce vefat etmiş gibi kabul edildiğine dikkat çekerek, reddi miras sürecinde gözden kaçan detayları anlattı.

REDDİ MİRASTA 3 AY UYARISI

Mirasçıların aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumlu olduğunu söyleyen Avukat Selen, Türk Medeni Kanunun 599. Maddesine atıfta bulunarak, ilgili maddesinin detaylarını “Mirasçılar yalnızca miras bırakanın terekesi ile değil kendi şahsi malvarlıkları ile de sorumlu hale gelirler. Miras bırakanın borçlarından sorumlu olmak istemeyen veya malvarlığının kendisine intikal edilmesini istemeyen mirasçılar; mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine yazılı ya da sözlü olarak beyanda bulunarak mirası reddedebilirler” ifadeleriyle aktardı.

Haberin Devamı

SÜRE DOLMADAN İCRA TAKİBİ YAPILMAZ

"İcra İflas Kanunun 53. maddesi gereğince; miras bırakanın ölümü üzerine mirası kabul ya da ret süresi olan 3 aylık sürede miras bırakanın borcundan dolayı mirasçılar aleyhinde icra takibi yapılamaz” hatırlatmasında da bulunan Karataş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/22559 esas 2017/13747 sayılı kararını aktardı:

“Murisin ölümünden sonra üç aylık mirası ret süresi dolmadan icra takibine mirasçılar aleyhine geçildiği anlaşılmakla, takip borçlusu olan mirasçının İİK 53 maddesine aykırı olarak başlatılan bu takibi süresiz şikayet yolu ile iptal ettirme hakkı bulunmaktadır."

MİRAS REDDEDİLİNCE ALTSOYA GEÇER

Mirasın ret edilmesiyle kişinin miras bırakandan önce ölmüş gibi sayıldığını ve mirasçı sağ değilmiş gibi miras payının kendi altsoyuna geçtiğini dile getiren Karataş, mirası reddedenin altsoyunun mirası reddetmemesi durumunda ise miras bırakanın borçlarından kendi şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olduğunu da belirtti.

Haberin Devamı

REDDİN İPTALİ İÇİN DE ALACAKLAR DAVA AÇABİLİR

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse Türk Medeni Kanun’un 617 maddesine göre alacaklıları kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

Karataş reddi mirasın iptali davasının alacaklılar tarafından açılabilmesinin şartlarının mezkur maddede açıkça belirtildiğini hatırlatarak “Mirasçının malvarlığının borçlarını karşılayacak düzeyde olmaması, alacaklılara zarar verme kastının bulunması ve alacaklılara yeterli güvence verilmemesi gerekçe gösterilerek alacaklıların mirasçının mirası ret tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mirasın reddinin iptali davasını açabilirler” dedi.