Recep ayı zikirleri ve duaları nelerdir?

Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tespihler merak ediliyor. Rahmeti, bereketi ve mağfireti ile bilinen üç ayların ilki Recep ayı başlıyor.

Peki, Recep ayında çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir? Recep ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek teşbihleri bir araya getirdik.



RECEP AYI ZİKİRLERİ



Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.







RECEP AYINDA OKUNACAK DUALAR



Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.



"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.



RECEP AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER



- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'