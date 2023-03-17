Ramazan'da sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? Oruçluyken öpüşmek kefaret gerektirir mi?

Oruç ibadeti pek çok duruma dikkat etmemizi gerektirir. Bu yüzden oruçlu bir kimse orucu bozacak hareket ve davranışlardan kaçınmalıdır. Ramazan ayında orucu bozan halleri araştıranların en çok dikkat ettiği şey ise öpüşmenin orucu bozup bozmayacağı konusudur. Oruç tutanların merak ettiği oruçluyken sevgiliyi öpmek orucu bozar mı sorusunun cevabı ve yorumu haberimizde.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucu bozan haller, Ramazan orucunu eksiksiz tutmak isteyenlerin dikkat ettiğim durumlardır. Bununla birlikte öpüşmek orucu bozar mı sorusunun cevabı evettir. Eğer bir kişi oruçluyken sevgilisini öperse orucu bozulur. Tabi bununla birlikte kefaret orucu tutması gerekir. 1 günlük kaza orucu tutulması gerekir.

SEVGİLİYİ DUDAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Dudaktan öpüşmek de orucu bozan haller arasında yer alır. Ramazan'da dudaktan öpüşmek cinsel şehvet uyandıracağı ve dahası boşalma meydana geleceği için oruç bozulur. Yine bu yüzden kefaret orucu tutulması gerekir.

YANAKTAN ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Öpüşmenin en zararsızı yanaktan öpüşmektir. Ramazan'da yanaktan öpüşmek orucu bozan durumlardan değildir. Ancak şehvet burada önemli bir kriterdir. Eğer yanaktan öpmek kişilerde şehvet uyandırmaya yol açıyorsa, oruçlu olduğu süreç içerisinde bu eylemi gerçekleştirmekten uzak durmaları gerekir.

DİYANETE GÖRE ÖPÜŞMEK...

Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan'da eşlerin birbirini öpmesi konusunda fetva vermiştir.

Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256)” Bu maddede de yer aldığı gibi eğer öpme sırasında bir şehvet ya da boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve kaza orucu tutulması gerekir.