11 ayın Sultanı Ramazan başlıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala tüm İslam alemi hazırlıklara başladı. Bolluk, bereket temenniyesiyle Ramazan’a merhaba diyecek olan müslümanlar, ilk sahura ne zaman kalkılacağını ve ilk orucun tutulacağı günü merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Ramazan’ın ilk günü ne zaman? İlk sahur ne zaman? İşte ilk sahur ve ilk orucun tutlacağı gün…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan'ın son günü olan arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan günü başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahur yapılacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

1 Nisan akşamı ilk teravih namazı kılınacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba