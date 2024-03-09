Ramazan hilali görünce fetih suresi okumak! Ramazan hilali görünce okunacak dua hangisi? İşte ramazan hilali duası

Fetih suresi Allah Resulü'nün 'her şeyden daha değerli, güzel bir sure' olarak tanımladığı bir suredir. Fetih suresi hicretin 6. Yılında, Hudeybiye’den Resulallah’ın dönüşü sırasında Medine ve Mekke arasında inmiştir. İşte Ramazan hilali görünce fetih suresi okumak

Ramazan hilali görünce okunacak dua hangisi?

Allahümme ehillehû 'aleyna bilyümni vel imâni vesselameti velislami Rabbî ve Rabbükallah.

“Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân selâmet ve İslâm hilâli eyle! Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır.” (Tirmizî, Deavât, 50)

Yine hilâli gördükleri zaman:

Allahu ekber, Allahu ekber, Elhamdülillah, lâ havle velâ kuvvete illâ billah. Allahümme innî es'elüke min hayri hâza'ş şehri ve e'ûzubike min şerril kaderi ve min şerri yevmi'l-mahşer.

“Allah büyüktür, Allah büyüktür, hamd Allah’a mahsustur, Allah’a dayanmaktan başka kudret kuvvet yoktur. Allah’ım! Senden bu ayın hayrını istiyorum, kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana sığınıyorum.” (İbn Hanbel, V, 329)

Ramazan hilali görünce fetih suresi okumak

Haberin Devamı

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Fetih sûresini okuyan kimse, Hudeybiye ağacının altında bana bîât eden kimse gibi sevâb alır.”

“Ramazanın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresini okursa, Allahü teâlâ o kimseyi bütün sene korur.”

“Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke’nin fethinde Resûlullah ile berâber bulunmuş gibidir.”

“Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Bu sûre “İnnâ fetahnâ”dır.”

İmâm-ı Sa’lebi buyurdu ki:

“Sûre-i Feth’i okuyanların, meleklerin tesbîhlerinden ve zikirlerinden nasîbi vardır

Allah Rasulü (s.a.v ) buyuruyor: “Bir kimse Sure-i Fetih’in tamamını Ramazan ayının birinci gecesi baştan sona okursa ve bu okuyuşunu sırf Allah rızası için yaparsa, gelecek yılın aynı gününe kadar bir sene müddetle Cenabı Hakk, o kulunu himayesine alır”

Velilerden birisi diyor ki: “Ramazan ayını ilk defa görür görmez bir kimse Fetih suresini üst üste 3 defa okursa, Cenabı Hakk o kulunun rızkını gelecek sene aynı güne kadar bol bol ihsan eder.”

Haberin Devamı

Peygamber Efendimiz'in hilali görünce okuduğu dua

Hilâli gördükleri zaman Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

“Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân selâmet ve İslâm hilâli eyle! Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır.” (Tirmizî, Deavât, 50)

Yine hilâli gördükleri zaman:

“Allah büyüktür, Allah büyüktür, hamd Allah’a mahsustur, Allah’a dayanmaktan başka kudret kuvvet yoktur. Allah’ım! Senden bu ayın hayrını istiyorum, kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana sığınıyorum.” (İbn Hanbel, V, 329)