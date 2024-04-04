Ramazan bayramından sonra ‘okullar’ ne zaman açılacak 2024? Bayram tatili 2024: Okullarda bayram tatili kaç gün 2024, bayramdan sonra okul ne zaman açılıyor?

Türkiye genelindeki 81 ilde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrenciler bayram sonrası okullara ne zaman dönüleceğini sorguluyor. Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından 9 günlük bir ara tatil başlayacak. İşte Ramazan bayramından sonra okullar ne zaman açılacak 2024

Bayram tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, 15 Nisan tarihinde yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

Bayrak tatili takvimi

5 Nisan Cuma: Son mesai günü

6 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

7 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

8 Nisan Pazartesi: Bayram tatili

9 Nisan Salı: Arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü

13 Nisan Cumartesi: Hafta sonu tatili

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14 Nisan Pazar: Hafta sonu tatili

MEB takvimi

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

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