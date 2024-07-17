Rahmi Özkan'a ne oldu, Rahmi Özkan ne ameliyatı oldu? Rahmi Özkan neden hastanede?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan, hastaneye kaldırıldı. Cihaza bağlanan Özkan'ın son hali sevenlerini üzdü. Peki, Rahmi Özkan'a ne oldu, Rahmi Özkan ne ameliyatı oldu? Rahmi Özkan neden hastanede?
17.07.2024 - 13:05 |
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan ve sempatikliğiyle herkesi kendine hayran bırakan avukat Rahmi Özkan, rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.
Müge Anlı’nın eski eşi gazeteci Burhan Akdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Rahmi Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle, hastanede tedavi altında olduğu görüldü.
Paylaşılan fotoğrafta Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu görüldü. Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği görüldü.
Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında gelişmeyi ise Müge Anlı aktardı.