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Rahatsızlanan müşahide ilk müdahale belediye başkan adayından

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından, hastaneye götürüldü.

01.04.2024 - 00:04 | | Mithat ABAKAN - Antalya, DHA
Rahatsızlanan müşahide ilk müdahale belediye başkan adayından

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi. Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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