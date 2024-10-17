Radyo D, eylül ayı reytinglerinde büyük bir yükseliş gerçekleştirdi

Tüm radyo istasyonları arasında 2 basamak birden yükselerek dikkat çeken Radyo D, 20+ABC1'de %8 artış gösterirken özellikle AB grubunda %19 oranında büyüme sağlayarak bu segmentte önemli bir yükseliş gerçekleştirdi. Radyo D'nin gösterdiği bu başarı, dinleyicileriyle kurduğu güçlü bağın ve kaliteli yayın anlayışının bir yansıması oldu.

Ayrıca, Radyo D geçtiğimiz günlerde logosunu da yenileyerek dinleyicilerinin karşısına daha modern ve yenilikçi bir imajla çıktı. Bu değişim, Radyo D'nin dinamik yapısını ve geleceğe dönük vizyonunu simgeliyor. Yeni logosuyla Radyo D, önümüzdeki dönemde de başarısını sürdürmeyi ve dinleyicilerine en iyi radyo deneyimini sunmayı hedefliyor.

Radyo D’yi 104 frekansında dinleyin!

Radyo D, 104 frekansında dinleyicilerine en iyi müzik ve eğlenceyi sunmaya devam ediyor. Geniş bir kitleye hitap eden Radyo D, Türkiye'nin her köşesindeki dinleyicilerine kesintisiz yayın keyfi yaşatıyor.