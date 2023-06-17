Putin nükleer silahların yerini açıkladı: Transfer yaz sonuna kadar tamamlanacak

Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti. Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti.

ABD: HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖRMÜYORUZ

ABD hükümeti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırmak için Nükleer Silah kullanmayı planladığına dair bir belirti olmadığını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz" dedi.

Belarus Rusya'nın önemli bir müttefiki ve Putin'in geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinde önemli rol oynadı.

Rusya taktik nükleer savaş başlıkları bakımından diğer nükleer cephaneliğine göre daha zayıf.

DİZGİNLEME AMACI TAŞIYOR

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Putin, bu hamlenin "dizginleme" amacı taşıdığını ve Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmayı düşünenlere bir hatırlatma" olduğunu söyledi.

Bu silahların kullanılma olasılığı sorulduğunda ise Putin şu yanıtı verdi:

"Neden tüm dünyayı tehdit edelim ki? Rus devletine yönelik bir tehlike olması halinde aşırı tedbirlerin kullanılmasının mümkün olduğunu daha önce de söylemiştim." Kaynak: BBC Türkçe