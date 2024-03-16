GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri PUBG yeni sezon ne zaman 2024, saat kaçta yenileniyor?
ABONE OL

PUBG yeni sezon ne zaman 2024, saat kaçta yenileniyor?

PUBG Mobile C6S16 Sezonu 14 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve yaklaşık 2 ay sürecek. Mart 2024 tarihinde PUBG Mobile C6S16 sezonu ile birlikte, PUBG Mobile Royale Pass A5 ayı da sona erecek. Peki, PUBG sezon saat kaçta yenileniyor, PUBG yeni sezon ne zaman 2024?

16.03.2024 - 11:00 |
PUBG yeni sezon ne zaman 2024, saat kaçta yenileniyor?

PUBG Mobile, oyuncularını heyecanlandırmak ve mevcut oyuncu kitlesini memnun etmek için sürekli olarak yeni içerikler ve güncellemeler sunmaya devam ediyor. Son dönemde, oyunun geliştiricileri, oyuncuların ilgisini canlı tutmak için çeşitli yenilikler getiriyor.

PUBG YENİ SEZON NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA YENİLENİYOR?

Yeni modun tam sürümünün ise 2024'ün ikinci çeyreğinde yayınlanması öngörülüyor. İddialara göre bu hafta içinde yeni sezon başlayacak.

PUBG MOBILE RESMİ DUYURULARI

PUBG Mobile Resmi Duyuruları: PUBG Mobile, yeni mod hakkında henüz resmi bir duyuru yapmış değil. Ancak, resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek en son haberleri alabilirsiniz. Oyuncuların Beklentileri: PUBG Mobile oyuncuları yeni mod için büyük bir heyecan duyuyor. Yeni modun oyunu daha da zenginleştireceğine ve daha fazla eğlence sunacağına olan inançlarıyla, gelişmeleri merakla bekliyorlar.

 

GÜNCEL HABERLER

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Çok çarpılan olacak! Altın alacaklar dikkat! Gram altın 3.000 TL olacak, alım fırsatı için tarih verdi

Çok çarpılan olacak! Altın alacaklar dikkat! Gram altın 3.000 TL olacak, alım fırsatı için tarih verdi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe son İstanbul anketini açıkladı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe son İstanbul anketini açıkladı!