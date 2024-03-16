PUBG yeni sezon ne zaman 2024, saat kaçta yenileniyor?

PUBG Mobile, oyuncularını heyecanlandırmak ve mevcut oyuncu kitlesini memnun etmek için sürekli olarak yeni içerikler ve güncellemeler sunmaya devam ediyor. Son dönemde, oyunun geliştiricileri, oyuncuların ilgisini canlı tutmak için çeşitli yenilikler getiriyor.

PUBG YENİ SEZON NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA YENİLENİYOR?

Yeni modun tam sürümünün ise 2024'ün ikinci çeyreğinde yayınlanması öngörülüyor. İddialara göre bu hafta içinde yeni sezon başlayacak.

PUBG MOBILE RESMİ DUYURULARI

PUBG Mobile Resmi Duyuruları: PUBG Mobile, yeni mod hakkında henüz resmi bir duyuru yapmış değil. Ancak, resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek en son haberleri alabilirsiniz. Oyuncuların Beklentileri: PUBG Mobile oyuncuları yeni mod için büyük bir heyecan duyuyor. Yeni modun oyunu daha da zenginleştireceğine ve daha fazla eğlence sunacağına olan inançlarıyla, gelişmeleri merakla bekliyorlar.