Vatandaşların çeşitli devlet kurumlarından aldıkları sosyal yardımlar, iadeler veya diğer ödemeler zaman zaman PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak birçok kişi, adına yatırılmış bu paradan haberdar olmayabilir veya bu parayı nasıl alacağını bilmeyebilir. Neyse ki PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde adınıza bir ödeme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa bu tutarı kolayca kendi banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu işlem, unutulmuş veya haberdar olunmayan paraların kolayca geri alınmasını sağlar.

PTT'de param var mı nasıl öğrenirim?

PTT'de adınıza birikmiş bir para olup olmadığını öğrenmek ve bu parayı banka hesabınıza aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: