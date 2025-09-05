PTT'de param var mı nasıl öğrenirim?
05.09.2025 - 10:28Güncellenme Tarihi:
PTT hesabınızda paranızın olup olmadığını öğrenmek için yapılabilecekler.
Vatandaşların çeşitli devlet kurumlarından aldıkları sosyal yardımlar, iadeler veya diğer ödemeler zaman zaman PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak birçok kişi, adına yatırılmış bu paradan haberdar olmayabilir veya bu parayı nasıl alacağını bilmeyebilir. Neyse ki PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde adınıza bir ödeme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa bu tutarı kolayca kendi banka hesabınıza aktarabilirsiniz. Bu işlem, unutulmuş veya haberdar olunmayan paraların kolayca geri alınmasını sağlar.
PTT'de param var mı nasıl öğrenirim?
PTT'de adınıza birikmiş bir para olup olmadığını öğrenmek ve bu parayı banka hesabınıza aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yapın.
- Arama çubuğuna "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" yazarak ilgili hizmeti seçin.
- Açılan sayfada, adınıza kayıtlı herhangi bir ödeme varsa listelenecektir. Eğer bir ödeme görünüyorsa, parayı transfer etmek için "Hesabıma Aktar" seçeneğine tıklayın.
- Aktarmak istediğiniz ödemeyi seçerek "Devam Et" butonuna basın.
- Ardından, "Başka Bir Banka Hesabıma Aktar" seçeneğini tıklayın ve açılan alana kendinize ait IBAN numarasını girin.
- IBAN bilginizi onayladıktan sonra işlem tamamlanacak ve PTT'deki para, belirttiğiniz banka hesabınıza kısa süre içinde transfer edilecektir.