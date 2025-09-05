Haberin Devamı

PTT Kart'ınızı kullanarak internetin sunduğu geniş alışveriş olanaklarından faydalanmak oldukça kolaydır. Güvenliğinizi ön planda tutan PTT, 3D Secure altyapısı ile kartınızın internet ortamında izinsiz kullanılmasının önüne geçer. Alışveriş yapabilmek için kartınızın e-ticaret işlem kısıtlarını kaldırmanız yeterlidir. Bu basit işlemin ardından, cep telefonunuza gelecek tek kullanımlık şifreler ile online alışverişlerinizi güvenle tamamlayabilirsiniz.

PTT Kartı internet alışverişine nasıl açabilirim?

PTT Kart'ınızı online alışverişlerde kullanabilmek için kartınıza tanımlanmış olan yurtiçi ve yurtdışı işlem kısıtlamalarını kaldırmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmenin iki basit ve güvenilir yolu bulunuyor:

PTT çağrı merkezi aracılığıyla

Telefon bankacılığını kullanarak kartınızı hızlıca internet alışverişine açtırabilirsiniz.

444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi 'ni arayın.

numaralı 'ni arayın. Sesli yanıt sistemindeki yönlendirmeleri takip ederek veya doğrudan müşteri temsilcisine bağlanarak PTT Kart'ınızı internet alışverişlerine (e-ticaret işlemlerine) açtırmak istediğinizi belirtin.

Güvenlik doğrulaması amacıyla müşteri temsilcisinin soracağı kişisel bilgilerinizi teyit edin.

Doğrulama işleminin ardından talebiniz anında gerçekleştirilecek ve kartınız online kullanıma açılacaktır.

PTT şubeleri üzerinden

İşleminizi yüz yüze gerçekleştirmeyi tercih ediyorsanız, en yakın PTT şubesine başvurabilirsiniz.

Kimliğinizle birlikte herhangi bir PTT iş yerine gidin.

Gişe görevlisine PTT Kart'ınızı internet alışverişlerine açtırmak istediğinizi iletin.

Görevli, kimlik teyidinizin ardından sistem üzerinden kartınızın işlem kısıtlarını kaldırarak online alışverişe uygun hale getirecektir.

Bu yöntemlerden birini kullanarak işleminizi tamamladıktan sonra, PTT Kart'ınızla 3D Secure altyapısını destekleyen tüm internet sitelerinden güvenle alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz.