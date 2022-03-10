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PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaça kadar açık? Bugün PTT açık mı?

Yoğun kar yağışı ile ilgili Meteoroloji’den gelen uyarılar üzerine İstanbul’da günler öncesinden kentte yaşanabilecek aksaklık ve olumsuzluklar üzerine İstanbul Valiliği bir dizi önlem almıştı. Öncelikle eğitim, ulaşım ile kamu kurum ve kuruluşları çalışmasıyla ile ilgili tedbirler valilik tarafından duyuruldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağısı ile birlikte bazı kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığı pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaça kadar açık? Bugün PTT açık mı? İşte detaylar…

10.03.2022 - 11:55 |
PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaça kadar açık? Bugün PTT açık mı?

İstanbul’da günler öncesinde kar yağışı ile ilgili uyarılar yapılıyordu. İstanbul Valiliği kentte yaşanabilecek aksaklık ve olumsuzluklara karşı bir dizi tedbir aldı. Eğitim ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda tedbirler tek tek açıklandı. İstanbul Valiliği’nin kar kısıtlamaları ile ilgili detayları merak edilirken özellikle işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar da PTT’nin bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaça kadar açık? Bugün PTT açık mı? İşte detaylar…

BUGÜN PTT ÇALIŞIYOR MU?

Sibirya soğuklarının Türk genelinde etkili olmasıyla birlikte İstanbul’da valilik tarafından ciddi önlemler alındı. İstanbul Valiliği’nin karla mücadele için aldığı önlemler arasında okullar, kurslar, otobüs seferleri, taşımacılık ve diğer alanlardaki personellerin faaliyetleri yer alıyor.

Şu ana kadar PTT'ye dair herhangi bir önleme yer almıyor. PTT resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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