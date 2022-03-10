İstanbul’da günler öncesinde kar yağışı ile ilgili uyarılar yapılıyordu. İstanbul Valiliği kentte yaşanabilecek aksaklık ve olumsuzluklara karşı bir dizi tedbir aldı. Eğitim ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda tedbirler tek tek açıklandı. İstanbul Valiliği’nin kar kısıtlamaları ile ilgili detayları merak edilirken özellikle işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar da PTT’nin bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT kaça kadar açık? Bugün PTT açık mı? İşte detaylar…

BUGÜN PTT ÇALIŞIYOR MU?

Sibirya soğuklarının Türk genelinde etkili olmasıyla birlikte İstanbul’da valilik tarafından ciddi önlemler alındı. İstanbul Valiliği’nin karla mücadele için aldığı önlemler arasında okullar, kurslar, otobüs seferleri, taşımacılık ve diğer alanlardaki personellerin faaliyetleri yer alıyor.

Şu ana kadar PTT'ye dair herhangi bir önleme yer almıyor. PTT resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.