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Bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi?

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği başta eğitim olmak üzere, ulaşım ve kamu kurumlarının çalışmaları dahil olmak üzere önlemler aldı. Bankaların bugün çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul’da bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi? İşte detaylar…

10.03.2022 - 11:25 |
Bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi?

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirleri önceden açıklamıştı. İstanbul genelinde etkili olacak kar yağışı nedeniyle eğitim, ulaşım ve resmi kurumlardaki mesailer olmak üzere alınan tedbirlerin arasında bankaların olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul’da bankalar açık mı?  Bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi? İşte detaylar…

İSTANBULDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar yarın açık olacak. Konuya ilişkin yeni karar alınırsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BANKALAR BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

Bankalar ile ilgili son dakika duyurusu yapılmadı. Konuya ilişkin yeni karar gelirse haberimizde belirteceğiz. Bankalar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 17:00'de kapanıyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Bankalar 09:00 - 17:00 arasında çalışıyor.

 

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