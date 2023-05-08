Psikiyatristi yapacaklarını bilmişti! ‘Yol Kenarı Katili’ne tabelalı uyarı

ABD’de 1980’lli yılların başında tek başına yürüyüşe çıkanların en büyük kabusu olan ‘Yol Kenarı Katili’nin yıllar sonra başka bir suçtan yakalandığı ve onu muayene eden psikiyatristin yapabilecekleri hakkında yazdıkları ortaya çıktı. 10 kişiden fazla kişiyi katleden seri katile karşı önlem ise o dönem yol kenarlarına asılan tabelalarla alındı.

PSİKİYATRİST HER ŞEYİ RAPORUNDA YAZDI

Posta'nın haberine göre; Tüm bunlar yaşanırken Carpenter’ın davranışlarını inceleyen bir psikiyatrist, onun hakkında oldukça rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkararak gelecekte yapacaklarının adeta mesajını verdi.

Psikiyatristin raporunda şu ifadeler kullanıldı:

“8 yaşından beri ne zaman stres altına girse birilerine cinsel saldırıda bulunmuş. Onun aklında çözüm oldukça basit. En yakındaki kadına tecavüz etmek.” Psikiyatristin bu sözleri kısa süre içinde Carpenter’ın eylemleri ile doğrulanacaktı. Carpenter, 1979 yılında tahliye edildikten kısa süre sonra ‘Yol Kenarı Katili’ ilk cinayetini işledi.

‘YOL KENARI KATİLİ’NİN İLK KURBANLARI

1979 yılının Ağustos ayında birileri Körfez Alanı’nda bulunan yol kenarında yürüyüş yapan kadınları öldürmeye başladı. O zamandan 1980 yılının Ekim ayına kadar 44 yaşındaki Edda Kane, 23 yaşındaki Barbara Schwartz ve 26 yaşındaki Anne Evelyn Tam Dağı yolunda ölü olarak bulundu. 23 yaşındaki Mary Frances Bennett’in cesedi ise Land’s End bölgesinde bulundu.

Kane ve Anderson silahla vurulmuştu. Schwartz ve Bennett ise bıçaklanarak öldürülmüştü. Bunların arasında en vahşi cinayet mahalli Bennett’e aitti. Cani katil genç kızı 25 kez bıçaklamıştı.

1980 yılının sonbaharında Yol Kenarı Katili’nin diğer kurbanları keşfedildi: 18 yaşındaki Cynthia Moreland ve onun 19 yaşındaki nişanlısı Richard Stowers, 22 yaşındaki Diane O’Connell ve 23 yaşındaki Shauna May. Hepsi silahla vurularak öldürülmüştü ve cesetleri aynı yerdeydi.

SERİ KATİL UYARI TABELALARI ASILDI

Cesetlerin bulunduğu yola “tek başınıza yürümeyin” tabelaları asılırken özellikle kadınların bundan kaçınması için uyarılar yapıldı. Polis bölgeye yürüyüş yapmak için gidenleri çevirerek ortalıkta bir seri katilin dolandığı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Bölge şerifi Al Howenstein, basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ciddi bir psikolojik sorunu olan katil, cinayetlerden önce kurbanları bir dereceye kadar rahatsız etmeye motive oluyor. Ortaya çıkan kurbanların hepsi ‘itaatkar pozisyonlarda’ bulunuyordu.” Bölgede yürüyüş yapan insanların büyük bir kısmı artık evinden çıkmazken Yol Kenarı Katili, cinayetlerine devam etti. 29 Mart 1981’de Carpenter gözüne 20 yaşındaki Ellen Hansen ve onun erkek arkadaşı Steve Haertle’ı kestirdi. Genç Hansen cani katilin elinde can verirken boynundan vurulan Haertle büyük bir şans eseri canlı kurtulmayı başardı. Son olarak 1981 yılının Mayıs ayında Carpenter son kurbanı olan 20 yaşındaki Heather Scaggs’ı öldürdü.

SON KURBAN, YAKALATAN İLK HATA

Yaklaşık 2 yıl boyunca yakalanmayan halka dehşeti yaşatan Carpenter, Scaggs’ın ölümünden sonra her şeyin değişeceğinden habersizdi.

Carpenter son kurbanını katlettiği sırada geride büyük ipuçları bırakmıştı. Öte yandan katilin saldırısından kurtulan Haertle, yetkililere Carpenter’ın fiziksel özelliklerini tarif etmişti. Scaggs’ın ise ortadan kaybolmadan önce Carpenter ile bir iş görüşmesine gittiği ortaya çıktı.

2 yıllık süreçte polis, 160 kişiyi Yol Kenarı Katili şüphelisi olarak işaretlemişti ancak bu listede Carpenter bulunmuyordu. Şartlı tahliyesinin ardından sessiz bir hayat yaşıyordu ve cinsel suçlular listesinden adı çıkarılmıştı. Ancak ortaya çıkan deliller ve teşhislerle birlikte polis artık aradığı katili bulduğundan emindi.

40 YILIN ARDINDAN “MASUMUM” DEDİ

1981 yılının Temmuz ayında Carpenter ile Yol Kenarı Katili’nin 7 kurbanını öldüren silah arasında bir bağlantı keşfedildi. Carpenter, Yol Kenarı Katili’nin işlediği cinayet ve tecavüz suçlarından suçlu bulunsa da tüm süreç boyunca iddiaları reddetti.

2013 yılında yapılan röportajda “Ben mantıklı bir şüpheliydim” ifadelerini kullanan Carpenter, “Tüm o cinayetlerle suçlanmadan önce herkes benim Yol Kenarı Katili olduğuma ikna oldu. Yetkililer bile benim masum olduğumu biliyordu” şeklinde konuştu.

Carpenter’ın tüm bu iddialarına rağmen DNA testleri tam tersini söylüyordu. 2010 yılında yapılan DNA testlerinde Yol Kenarı Katili’nin işlediği cinayetlerin kurbanlarından alınan örnekler Carpenter ile uyumluydu.

EN YAŞLI İDAM MAHKUMU

Günümüzde Carpenter, Kaliforniya eyaletinde bulunan en yaşlı idam mahkumu olarak hayatına devam ediyor. Eyalet yetkilileri yaş sebebiyle Carpenter’ın idam cezasını iptal etmeye çalışsa da şu bir gerçek ki kendisi hapishanede hayata gözlerini yumacak.

Carpenter’ın 2 yıl boyunca saçtığı dehşet günümüzde çoğu kişi tarafından unutulmuş olsa da bölge halkından bazıları hala asılan seri katil uyarı tabelalarının etkisi altında.