Proje okullarına atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 10 Mayıs MEBBİS (personel.meb.gov.tr)
Proje okullarına yapılan öğretmen atama sonuçları 10 Mayıs 2024 Cuma günü açıklanacak. Atama sürecine katılan öğretmen adayları merakla sonuçları bekliyor. Öğretmen atamasına ilişkin kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Proje okulları öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Proje okulları sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin başvurular 3 - 6 Mayıs 2024 tarihlerinde yapıldı. Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.
Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.
Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak.
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