Profesör Celal Şengör hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 2022’de katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nca suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şengör hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Şengör, savcılığa ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Burada merdivenlerde bir süre oturarak bekleyen Şengör daha sonra ifade için Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na götürüldü. Savcılığa ifade veren Şengör daha sonra adliyeden ayrıldı.