Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 4 ilde ihtimali yüksek görüyoruz

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da 53 bin 537 kişinin hayatı kaybetmiş, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı. On binlerce bina da yerle bir olmuştu. Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisi mart sayısında 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük depreme ilişkin makale yayımlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Makale, Türkiye’de de araştırmalar yapan ABD’li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda’nın araştırmasına dayanıyor. 6 Şubat itibarıyla bölgedeki sismik hareketliliği izleyen uzmanlar, buna dayanarak 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 yıl içinde 1 ila 3 tane 5 ve üzeri deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu yerleri saptadı.

6.8’LİK ARTÇI OLABİLİR

Çalışmayı yorumlayan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu bilgileri verdi:

“Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor ve bunun süreceğini de biliyoruz. Ancak bu çalışmanın özelliği, hangi bölgede 5 ve üzeri büyüklükte artçı yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyması. Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya’da bu ihtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede ana deprem 7.8 büyüklüğünde yaşandığı için 6.8’e kadar artçı üretme ihtimali var. Çalışmada, beklenen deprem sayısı ise 1 ila 3 olarak hesaplanmış ki dünya ortalamasına göre beklenenin altında. Artçıların bir yıl daha devam edeceğinden emin olabiliriz ancak ne kadar süreceğini söyleyemiyoruz. Örneğin 2022’de Düzce’de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem de aslında ‘99 depreminin artçısıydı. Artçıların uzun yıllara yayıldığı durumlar da söz konusu olabiliyor.”

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BİNAYA ‘SAĞLAM’ PANKARTI ASILMIŞ

Adıyaman’da 6 Şubat depreminde 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı davasında 3 kişi yargılanıyor. İkinci duruşması ise 15 Mayıs görülecek. Tutuklu sanıklardan Müteahhit Bilal K.’nın Aralık 2010’da bina ile ilgili ortaya atılan “Binada eğim var, bina yıkılacak” iddiaları üzerine çeşitli kuruluşlardan aldıkları belgeleri afişe yazarak binaya astığı ve binanın sağlam olduğunu kanıtlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bilal K.’nın, çeşitli kuruluşlardan aldığı raporla dış cephesine pankartlar asarak binada sorun olmadığını ispatlamaya çalıştığı belirlendi.

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