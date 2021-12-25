Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda!

95 yaşında hayata gözlerini yuman Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın cenazesi, AKM’deki ilk törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi’ne getirildi. Duayen sanatçının cenazesi namazı, Fatih Camii’nde öğle namazının ardından kılındı.

Cenaze namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanat ve siyaset dünyasından isimler, merhumun eşi Ayten Yavaşca, aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bilal Erdoğan, Yavaşca'nın tabutunu omuzladı. Yavaşca’nın naaşı Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Türbesi’nde toprağa verildi.