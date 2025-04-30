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Poyraz fırtınasının ardından Marmara Denizi'nin yüzeyi kızıla büründü

30.04.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Poyraz fırtınasının ardından Marmara Denizi'nin yüzeyi kızıla büründü

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınasının ardından, Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizi'nde 4 gündür poyraz fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da deniz yüzeyinde hareketlenen kızıl yosunlar, sahil boyunca kıyıya sürüklendi.

Poyraz fırtınasının ardından Marmara Denizinin yüzeyi kızıla büründü

Zaman zaman fırtına sonrası yaşanan bu durum, sahil kesiminde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Kıyıya vuran yosunlar nedeniyle denizin rengi yer yer kahverengiye dönerken, sahilde yer yer geniş alanlara yayılan yosun tabakası gözlendi.

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