POMEM eğitimi kaç ay sürüyor? 2025 yılı POMEM eğitim süresi

Haberin Devamı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), ön lisans veya lisans mezunu kişileri, aldıkları farklı alanlardaki eğitime rağmen polis memuru olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuş önemli merkezlerdir. Bu merkezlerde öğrenciler yatılı olarak yoğun bir polislik eğitimi alıp, ardından mezuniyetlerinin ardından devlet kadrosunda polis memuru olarak görevlerine başlar.

POMEM, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile birlikte, ülkemizin polis ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve adayları polislik mesleğine hazırlayan üç temel eğitim kurumundan biridir. Polis olma şartları bu merkezlerin her biri için farklılık göstermekle birlikte, POMEM'e alımlar genellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak yapılıyor.

Polis olma şartları nedir?

Polislik, halkın güvenliğini sağlamak, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirler almakla yükümlü kutsal bir görevdir. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) alınacak öğrencilerin şartları, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile belirleniyor. Polis Akademisi, sınav ilanına çıkarken polis olma genel şartlarını tek tek yayınlar ve bu şartlar PMYO, POMEM ve PAEM gibi farklı eğitim merkezleri için ayrı ayrı düzenleniyor. Türkiye'de lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarına yönelik farklı sürelerde eğitim veren okullar (PMYO, POMEM, PAEM) bulunmakta olup, bu çeşitlilik polislik mesleğine giriş koşullarının da farklılaşmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

POMEM başvuru şartları

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) başvuru yapabilmek için adayların karşılaması gereken temel şartlar bulunuyor. Önlisans veya lisans mezunu olmayan kişiler POMEM'e başvuru yapamazlar. Başlıca POMEM başvuru şartları şunlar:

Türk vatandaşı olmak.

Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için bu puan, Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az %80'i olmalıdır.

Yaş şartı: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır).

Boy ve Beden Kitle Endeksi (BMİ):

Kadınlar için 162 cm'den kısa boylu olmamak.

Erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

BMİ (Beden Kitle Endeksi) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Hukuki engel: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması.

Haberin Devamı

Sağlık şartları: Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Adli durum: Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, çeşitli suçları işlememiş olması gerekir.

POMEM eğitimi kaç ay sürüyor?

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) bünyesinde verilen polislik eğitiminin süresi ilgili yönetmeliklerce belirlendi. POMEM'de eğitim süresi en az 4 ay olarak düzenleniyor.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak çalışan POMEM'ler, mezun olan adayları doğrudan polis memuru olarak atayacak şekilde yoğun ve yatılı bir eğitim sunuyor. Eğitim süreleri, PMYO'da 2 yıl ve PAEM'de 11 ay olan diğer polislik eğitimlerine göre daha kısa ve odaklanmış bir yapıya sahip.