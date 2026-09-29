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Polisten kaçarken yakalandılar! Silahı 12 yaşındaki çocuklara saklatmışlar

29.09.2026 - 09:00Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Polisten kaçarken yakalandılar! Silahı 12 yaşındaki çocuklara saklatmışlar

Bayrampaşa’da polislerin okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, yanlarında bulunan tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa saklamaları için verdiği, çocuklarında silahı çimenlere attığı belirlendi.

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Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi farkeden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüphelilerin birinin cebinden şarjör düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler N.L.T. ve C.B gözaltına alındı.

KAÇARKEN ŞARJÖR DÜŞÜREN ŞÜPHELİLER TABANCAYI ÇOCUKLARA VERDİ

Şüphelilerin kaçarken düşürdüğü şarjörün ardından olay yerinde çalışma başlatan ekipler, N.L.T. ve C.B.’nin tabancayı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.’ye (12) saklamaları için verdiği belirlendi. Kaçan çocukların tabancayı olay yerine yakın çimenlere tespit edildi. 2 çocuk kısa sürede yakalanırken, tabanca da çimenlerde ele geçirildi.

Polisten kaçarken yakalandılar Silahı 12 yaşındaki çocuklara saklatmışlar

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir" ifadeleri yer aldı.

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