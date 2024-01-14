GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı
ABONE OL

Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı. Kovalama anları ise kameraya yansıdı.

14.01.2024 - 17:59 | | İHA
Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde satan veya sevk eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12.01.2024 tarihinde Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, valizini bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı.

Yeni deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: Tam olarak kırılmadı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYeni deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: Tam olarak kırılmadıHaberin Tüm Görselleri

Gözaltına alınan V.T’nin farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin valizinden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin kaçma anı ve polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı

Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonunda yakalandı

Yeni deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: Tam olarak kırılmadı

Yeni deprem açıklaması Prof. Dr. Naci Görür'den geldi: Tam olarak kırılmadı

Diyarbakır'da 'tel örgü' kavgası; ağabeyi ile 2 yeğenini vurdu

Diyarbakır'da 'tel örgü' kavgası; ağabeyi ile 2 yeğenini vurdu