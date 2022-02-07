Polisin şüpheyle durduğu araçtan sahte içki çıktı!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Ümraniye'de şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 640 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. TIR'daki kolilenmiş içki şişeleri forkliftle araçlarıyla indirildi.