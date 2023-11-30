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Polisin dikkati iş yerindeki 2 gencin hayatını kurtardı

Erzurum'da oto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30.11.2023 - 09:50 | | Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)
Polisin dikkati iş yerindeki 2 gencin hayatını kurtardı

Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti. Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı.

Polisin dikkati iş yerindeki 2 gencin hayatını kurtardı

Otomobildeki baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polisin dikkati iş yerindeki 2 gencin hayatını kurtardı

Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.'ya, oksijen verildi. İçki içerken ısınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

Polisin dikkati iş yerindeki 2 gencin hayatını kurtardı

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