GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPolisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı

16.01.2026 - 12:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin suçlularla mücadelesi sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Kısa süreli kovalamacanın ardında şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası alan N.Ç. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel Haberler

Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı
#Gündem

Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Antalya'dan tüm Avrupa'ya gönderiliyor! Hollanda, Almanya ve İngiltere sıraya girdi
#Gündem

Antalya'dan tüm Avrupa'ya gönderiliyor! Hollanda, Almanya ve İngiltere sıraya girdi

Kuyumcular Odası Başkanı altında bandrol, sertifika ve nakit tartışmalarına son noktayı koydu! Altın alım sürecini anlattı
#Ekonomi

Kuyumcular Odası Başkanı altında bandrol, sertifika ve nakit tartışmalarına son noktayı koydu! Altın alım sürecini anlattı