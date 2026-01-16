Polisi görünce kaçmaya başladı! Firari suç makinesi kıskıvrak yakalandı

Polisin suçlularla mücadelesi sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Kısa süreli kovalamacanın ardında şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin 'silahlı gasp' suçundan 26 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası alan N.Ç. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.