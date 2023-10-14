Polis memuru Cihat Ermiş’in şehit etmişti! Planı ifşa oldu: Çocukları kullanıyormuş

İstanbul Büyükçekmece’de polise, geçen pazartesi günü gece saat 02.30 sıralarında motosikletli 2 kişinin sokakta havaya ateş açtığı ihbarı yapılmış, ihbara giden polisleri yeniden arayan kişi evinin kurşunlandığını söylemişti.

Polisler de kurşunlanan eve gitmiş, ihbarda bulunan kişiyi telefonla aramış, cevap alınamamış, kapı zilini çalmalarına rağmen açan olmayınca kapıyı açarak içeri girmek istediklerinde içeriden silahla ateş açılmıştı. Bu açılan ateşte polis memuru Cihat Ermiş vurularak şehit olmuştu. Polisi şehit eden Muhammet Berke Çorak (20), evin içinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kapıya gelen polislere düşmanları olduğunu zannederek ateş açtığını söyleyen Çorak’ın 32 suç kaydı olduğu belirlenmiş, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OLAYIN NEDENİ UYUŞTURUCU

Hüriyet'te yer alan habere göre; Muhammet Berke Çorak’ın evinin kurşunlanması olayının uyuşturucu çetelerinin çatışmasından kaynaklandığı belirlenince devreye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Büyükçekmece’de faaliyet yürüten ‘Ceco İsa’ çetesi, aralarında uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle Çorak’ın evini kurşunlamıştı. Narkotik ekipleri, Çorak’ın evini kurşunlayan çete üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, Çorak’ın evinin kurşunlanmasında kullanılan ruhsatsız 2 tabanca, 9 mermi, Uzi görünümlü airsoft silah, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Yapılan araştırmaya göre yönetici ve üyeleri yakalanan ‘Ceco İsa’ çetesi, bölgede bulunan vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına alıyordu. Husumetli oldukları kişilerin ev veya işyerlerini kurşunluyorlardı. Bu suçları işlerken çocukların yetişkinlere göre daha az şüphe çekmeleri ve az ceza almaları nedeniyle çocukları kullanıyorlardı. İşledikleri suçları çocuklara üstlendiriyorlardı.

ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 kişi emniyette, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silah ticareti, silahla yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve silahlı yağma’ suçlarından sorgulandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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