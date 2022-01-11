Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmak için meydan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, semt pazarları gibi yerlerde broşür dağıttı. Yapılan çalışma kapsamında vatandaşlar, telefondan kendisini asker, polis ve savcılık olarak tanıtan kişilere karşı uyarıldı.

Öte yandan kendini asker olarak tanıtan kişilerin verdiği hesaba 81 bin TL yatırmak isteyen bir kişi son anda engellendi.