GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPolis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!
HaberlerGündem Haberleri Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!
ABONE OL

Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

Kayseri'de polis ekipleri, dağıttığı broşürle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

11.01.2022 - 18:39 | | DHA
Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmak için meydan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, semt pazarları gibi yerlerde broşür dağıttı. Yapılan çalışma kapsamında vatandaşlar, telefondan kendisini asker, polis ve savcılık olarak tanıtan kişilere karşı uyarıldı.

Öte yandan kendini asker olarak tanıtan kişilerin verdiği hesaba 81 bin TL yatırmak isteyen bir kişi son anda engellendi.

 

GÜNCEL HABERLER

AFAD duyurdu! Komşu'da şiddetli deprem!

AFAD duyurdu! Komşu'da şiddetli deprem!

Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi'ni kabul etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AFAD duyurdu! Komşu'da şiddetli deprem!

AFAD duyurdu! Komşu'da şiddetli deprem!

Sıradaki Haber
Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

Polis ekipleri broşür dağıtarak vatandaşları uyardı!

Sıradaki Haber
Getir, n11'e ortak oldu

Getir, n11'e ortak oldu

Sıradaki Haber
KKTC’de asgari ücret ne kadar?

KKTC’de asgari ücret ne kadar?

Sıradaki Haber