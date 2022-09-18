PÖH teröristleri ablukaya aldı! Hepsi öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.
18.09.2022 - 09:23 |
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3️ daha eksildi” ifadelerini kullandı.
PÖH uyardı:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
"Teslim olun!" dediler.
Teslim olmayan 2️⃣ terörist
SARI TORBAYA GİRDİ
Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı
Sayı 3️⃣ daha eksildi
PÖH, Allah sizleri korusun👏