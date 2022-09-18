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PÖH teröristleri ablukaya aldı! Hepsi öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

18.09.2022 - 09:23 |
PÖH teröristleri ablukaya aldı! Hepsi öldürüldü

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3️ daha eksildi” ifadelerini kullandı. 

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