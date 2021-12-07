GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü!
HaberlerGündem Haberleri PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü!
ABONE OL

PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü!

PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet, İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

07.12.2021 - 08:35 |
PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü!

PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Soylu, "PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Kadın taksi şoförüne 'satırlı saldırı' iddiası! 'Eğer araya girmeselerdi canımdan olabilirdim'

Kadın taksi şoförüne 'satırlı saldırı' iddiası! 'Eğer araya girmeselerdi canımdan olabilirdim'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Sıradaki Haber
Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Sıradaki Haber
Uygulama üzerinden tek seferde 900 kişiyi kovdu! O patrona tepki yağdı

Uygulama üzerinden tek seferde 900 kişiyi kovdu! O patrona tepki yağdı

Sıradaki Haber
Lodos tezgahları da vurdu! Balık fiyatları yükseldi

Lodos tezgahları da vurdu! Balık fiyatları yükseldi

Sıradaki Haber