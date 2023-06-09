PKK'lı terörist teslim oldu! Görüntüsü ortaya çıktı: Açlıktan bağırsakları delindi

Komandolar bölgede iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor.

Millî Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

AÇLIKTAN BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK’nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan “Cuma” kod adlı terörist Cemil Bayık’ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

AVRUPA’DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.