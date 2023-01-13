PKK’dan İsveç’te küstah eylem! Her kesimden tepkiler peş peşe geldi

İsveç’in başkenti Stockholm’deki belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçisi grup, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astıklarını gösteren bir video paylaştı. Görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşan ve kendilerini “Rojova Destekçisi” olarak adlandıran grup, Erdoğan’ı 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde idam edildikten sonra baş aşağı asılan İtalya’nın faşist diktatörü Benito Mussolini’ye benzeterek, “Tarih diktatörlerin nasıl sona erdiğini gösteriyor. Erdoğan’ın istifa zamanı geldi. Bu fırsatı değerlendirin ve istifa edin ki Taksim Meydanı’nda baş aşağı asılı kalmayasınız” dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Çirkin olaya Ankara’dan sert tepki geldi. İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak “ faillerin bir an önce tespit edilerek cezalandırılması yönünde Türkiye’nin beklentisi” iletildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stockholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir. Büyükelçiye, ayrıca eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç’in Üçlü Ahitname’yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir” denildi.



siyasilerden tepki yağdı

İsveç’teki hadsiz eyleme siyasilerden tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez.” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “İsveç hükümetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye’ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Tekrar açıkça ifade ediyoruz; terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir” cümleleriyle eyleme müsaade eden İsveç’e tepki gösterdi.

ŞENTOP İPTAL ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “İsveç’te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Öte yandan 17 Ocak’ta İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Stockholm’deki provokasyonlara tepki amacıyla iptal edildi.

CHP’DEN KINAMA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınadığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsveç’te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÇELİK CHP’NİN MESAJINI RETWEET ETTİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP’nin İsveç’in başkenti Stockholm’de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını kaydetti. Çelik, Twitter’dan CHP’nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, “Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ: İĞRENÇLİK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter’dan yaptığı paylaşımla provokasyona “iğrenç” nitelendirmesiyle tepki gösterdi. Billström, “Hükümetimiz, siyasi tercihlerin açıkça tartışılmasını desteklemektedir ancak siyasi temsilcilere yönelik tehdit ve nefretten uzak duruyoruz. Halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası önünde idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir” ifadelerini kullandı.

KRISTERSSON’DAN GERİ ADIM: YANLIŞ ANLAŞILDIM

İSVEÇ Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye’nin taleplerini “daha fazla karşılayamayacağı” yönündeki açıklamasının “yanlış anlaşıldığını” söyledi. “Özellikle terörle mücadele alanında tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz” dedi.

KARAR MAHKEMENİN

Basın mensuplarına verdiği demeçte terörle mücadele yasalarını güçlendirdiklerini belirten Kristersson, Türkiye’nin terörden en çok zarar gören ülkelerden biri olduğunu vurguladı. İsveç Başbakanı, “Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında” diye konuştu.

Kristersson, yanlış anlaşıldığını söylediği ifadeleriyle ilgili ise, “Türkiye bazen İsveç’ten iade edilmesini istediği kişilerin isimlerini veriyor. İsveç’in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor: Bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok” açıklamasını yaptı. Kristersson geçen hafta yaptığı açıklamada, “Türkiye bizim yapamayacağımız şeyleri istiyor” demişti.