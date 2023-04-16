PKK'dan hain saldırı! Misliyle karşılık verildi
Suriye'nin Kuzeyi'nde PKK/YPG saldırısı sonucunda 4 Mehmetçik yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine yaptığı saldırıda 4 askerin yaralandığı açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.
Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler… pic.twitter.com/8K6fL7SaBg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023