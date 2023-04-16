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PKK'dan hain saldırı! Misliyle karşılık verildi

Suriye'nin Kuzeyi'nde PKK/YPG saldırısı sonucunda 4 Mehmetçik yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

16.04.2023 - 22:07 |
PKK'dan hain saldırı! Misliyle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine yaptığı saldırıda 4 askerin yaralandığı açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor.

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