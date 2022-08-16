PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/YPG sorumlularına hayat hakkı tanımıyor.

MIT, Suriye/Kamışlı'da PKK-YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun Irak, İran ve Suriye'deki yankıları devam ederken bu sefer de Kamışlı Eyaleti Yöneticisi Dijvar Silopi kod Muhsin YAĞAN'ı etkisiz hale getirdi.

SINIR HATTINDA EYLEM TALİMATLARINI O VERİYORDU

Güvenlik güçlerimize yönelik sınır hattında taciz atışları, havan atılması şeklinde PKK/YPG'nin eylem talimatlarını veren Muhsin Yağan, geçmişte çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu için MİT'in, listesine alındı. Son dönemde Suriye'den sınır hattındaki askerlerimize yönelik saldırı talimatlarını vermesi nedeniyle, zayiatın önüne geçmek amacıyla M.YAĞAN'a yönelik operasyonu Kamışlı’da düzenledi.

ALDIĞI SON TALİMAT ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Dijvar Silopi kod Muhsin Yağan, PKK içerisinde uzun yıllar Türkiye, İran ve Irak kırsalında silahlı faaliyet yürütmesi akabinde Karayılan'ın talimatıyla Suriye'ye geçmişti.

PKK saflarına 1990'li yıllarda katılan Muhsin Yağan, Türkiye'de Şırnak kırsalında faaliyet yürütmesi akabinde Irak/Kandil, İran/Kelareş, Irak/Zap, Gare, Metina, Mahmur bölgelerinde sorumlu düzeyde bulunmuştu. Son olarak 2020 yılında Murat Karayılan'ın talimatıya Suriye/Kamışlı'ya gönderilmiş, burada Kamışlı Eyaleti Yöneticisi olarak görev yürütüyordu. Kamışlı'da görevlendirilmesi ise, Muhsin Yağan'ın sonu oldu.