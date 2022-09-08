PKK soruşturmasında aranan Suriyeli İstanbul'da yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında Suriye uyruklu S.J.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerince önceden yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden fotoğraflarına ulaşılan S.J.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.J.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.J. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. S.J. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.