PKK silahları nerede, nasıl bırakacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Detaylar belli oldu

Türkiye, uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK ile ilgili tarihi bir gelişmeyle karşı karşıya. Bu önemli gelişme, bölgede huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesi adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu karar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Peki, terör örgütü PKK silahları nasıl bırakacak?

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çakmak'ın anlattıkları şu şekilde oldu:

SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde gerçekleşecek bu. Üç aşama söz konusu.

3 NOKTADA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi. Teröröistlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil'in Binar ve Köysancak; Süleymaniye'nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.