PKK fesih kongresini topladığını duyurdu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Sırrı Süreyya Önder suikast girişimini yetkililere bildirdi. Lastiği patlatacak düzenek bulundu. Düzenek yetkililere teslim edildi. Önder'e suikast girişimi sonrası tedbir alındı" dedi.

Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.

PKK 12. KONGRESİNİ 5-7 MAYIS'TA TOPLADIĞINI AÇIKLADI

Doğan'ın açıklamalarının ardından PKK kongresini topladığını duyurdu.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu bilgileri aktardı:

Yapılan açıklamada; Barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine kongrenin toplandığı ifadesi yer aldı. Öcalan'ın çağrısında kongrenin toplanması gerektiği belirtildi. PKK çağrının gerekenlerini yerine getireceğini duyurdu. Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" açıklamasına yer verildi.