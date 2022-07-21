PKK elebaşı Cemil Bayık'ın Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderdiği iddiası!

Terörden arananlarda 'Gri' kategoride yer alan ve 2 Eylül 2018 tarihinde terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kobani olaylarının finans soruşturması kapsamında 'gizli tanık' olarak ifade verdi. HDP'li isimlerin de yer aldığı dosyada 22 Haziran 2022'de ifade veren Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP’yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki ilişkiye ilişkin bilgi verdi. Ovalıoğlu, 2014-2016 yılları arasında Kandil’de şoförlük yaptığını ve o tarihlerde Türkiye’den terör kamplarına gidenleri bizzat gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Kendisini (Selahattin Demirtaş) birkaç defa Kandil alanında gördüm. Kendisi KCK/TM (Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. Kendisinin HDP Eş Genel Başkanlığını yaptığı süreçte Cemil Bayık tarafından seçim çalışmaları için 16 milyon dolar veya euro cinsinden paranın Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderildiğini biliyorum."

'ÇAĞRININ YAPILDIĞI GÜN TOPLANTI YAPILMIŞTI'

Kobani olayları sürecini de anlatan Ovalıoğlu, "Kobani olayları sürecinde 6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM Karargahında bir toplantı yapılmıştı. Toplantı sonrasında alınan kararlara ilişkin olarak Zerrin tarafından hızlı bir şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı ve sürece ilişkin örgüt perspektiflerin yazıldığı dokümanın hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığı ile KCK Türkiye Yapılanması yönetiminde o dönem yer alan Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan'a iletildiğini biliyorum. HDP Genel Merkezi tarafından 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metni içeriğinde geçen cümlelerin bir benzerini Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümleler ile benzerlik gösterdiğini hatırladığım için HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrı metninde geçen ifadelerin KCK/TM Karargahı toplantısı sonrasında yazılan metin olduğu değerlendirmesini yapmıştım" dedi.

Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018’de Irak’ta teslim olan dört teröristten biriydi. Özel Kuvvetler’e bağlı birlikler, Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırında görevlilere teslim etti.