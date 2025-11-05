Piyasaya "natürel sızma zeytinyağı" diye sürülen 2 bin litre yağ hileli çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.11.2025 - 21:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'da 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen 2 bin litreden fazla yağın farklı bitkisel yağlarının karıştırılarak üretildiği ortaya çıktı. Mevzuata aykırı hile olayını bir araçta arama yapan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri belirledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şeyhcui Mahallesi'nde tüm gıda kontrol görevlilerinin katılımıyla yapılan genel denetim sırasında bir araçta menşei belli olmayan, etiketsiz olarak satışa sunulan ve 'natürel sızma zeytinyağı' olarak piyasaya sürülen ürünlerden numune alınmış ve araçta bulunan 2 bin 54 litre ürüne el konularak il müdürlüğümüz deposuna getirilmiştir. Alınan numunelerin yaptırılan analizleri sonucunda farklı bitkisel/tohum yağlarının karıştırılarak zeytinyağı görünümü verildiği mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İlimizde tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla resmi kontrollerimiz rutin olarak devam etmekte olup tüketicilerinde etiketsiz ve uygun olmayan şartlarda satışa sunulan gıdaları satın almamaları ve bu tür uygunsuzluklarla karşılaştıklarında; 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirimde bulunmaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

